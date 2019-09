Dead Letter Circus per la prima volta in Italia il 22 settembre 2019

Per la prima volta in Italia con una data unica gli australiani Dead Letter Circus, con il loro inconfondibile alternative rock, domenica 22 settembre al Legend Club di Milano. Biglietti disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e Mailticket.



Originaria di Brisbane in Queensland, la band ha ottenuto successo con il primo full-length ‘This Is The Warning’ del 2010, prodotto da Forrester Savell (Karnivool) e Matt Bartlem (Jarryd James, Matt Corby), che ha raggiunto la seconda posizione delle ARIA Charts, le classifiche musicali più importanti dell'Australia. Dopo un cambio di formazione ha pubblicato ‘The Catalyst Fire’ nell’agosto 2013, che ha replicato il successo del precedente ed è stato poi seguito poi da ‘Aesthesis’ nel 2015.



‘Dead Letter Circus’ è il quarto e più recente lavoro discografico, uscito lo scorso settembre, anticipato dai tre singoli ‘The Real You’, 'The Armour You Own' e l’ultimo 'Running Out Of Time'. Alla produzione vanta di nuovo la combinazione vincente di Forrester Savell e Matt Bartlem, è il primo album che vede la stessa line-up del disco precedente.



ll frontman Kim Benzie accompagnato dai chitarristi Clint Vincent e Luke Palmer, dal bassista Stewart Hill e dal batterista Luke Williams, ci presenteranno un imperdibile show immersi tra sonorità alla Faith No More, Muse, Mars Volta e Radiohead.



In apertura i danesi Siamese, dal vivo con il nuovo disco ‘Super Human’, un mix di R’n’B e metalcore, e Daze Of June con il nuovo lavoro ‘Heart Of Silver’, tutto metalcore e ritornelli catchy, registrato da Chris Kreutzfeldt (Scarred By Beauty, Ghost Iris).



22 settembre - Legend Club - Milano

Biglietti € 18 + prev. / € 20 in cassa la sera del concerto