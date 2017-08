La scrittrice milanese Debora Scalzo presenta "Io resto così"

Sarà una stagione ricca di appuntamenti per Debora Scalzo, autrice di “IO RESTO COSI’”, il suo ultimo romanzo di successo che verrà presentato in Italia e all’estero e presto diventerà un film con un cast ancora da definire. Uscito lo scorso ottobre 2016 e in una nuova edizione Kimerik ad aprile 2017, il libro è disponibile in versione e-book in tutte le librerie italiane e portali on line nazionali. Inoltre, l’opera dedicata alla Polizia di Stato è stata presentata sia in Italia che all’estero, infatti, lo scorso giugno “Io resto così” è stato anche selezionato dalla Fiera Internazionale Book Expo America al Javits Center di New York.



“Io resto cosi” è la storia di Stella, donna-bambina forte che ha sofferto, ma che grazie a questa sofferenza non cambia ma migliora e rimane se stessa fino alla fine. C’è il dolore nella vita di questa ragazza ma c’è soprattutto un inno alla vita, la convinzione che non ci sia un’unica risposta giusta davanti alla sofferenza. Emozioni, vita, amore, passione, sofferenza, ricordi e rinascita sono i temi principali del romanzo: inoltre, c’è un grande omaggio alla vita dei poliziotti e delle loro famiglie.



“Le mie lettrici si rivedono molto in lei, amano la sua fragilità e al tempo stesso la forza nell’andare avanti nonostante tutto. I miei lettori uomini invece, amano il coraggio di questa donna”.



Dopo circa un decennio nel mondo Assicurativo-Finanziario-Bancario, Debora Scalzo decide di interrompere per dedicarsi totalmente alla sua famiglia e alla sue più grandi passioni: la musica e la scrittura.

Nel 2016, partecipa alla Masterclass di scrittura musicale di Roberto Casalino (autore dei più grandi artisti italiani) presso lo Studio Nero Rumore di Zona di Roma. A dicembre dello stesso anno, riceve il “Premio Eccellenza del cuore”, evento benefico realizzato dal Maestro Marco D'Auria in Onore di Carla Caiazzo per dire STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, stesso periodo in cui il suo romanzo verrà sponsorizzato per la prima volta da Mondadori e Feltrinelli, sul portale nazionale Virgilio.

Nel marzo 2017, il noto Producer e autore Sergio Vinci della Big Fat Music Production, le propone di collaborare con lui come autrice musicale e nello stesso mese sarà ospite speciale, invitata ai Convegni regionali e nazionali della Polizia di Stato COISP per presentare “IO RESTO COSI'”, trattando l'argomento delle vittime in servizio della Polizia di Stato Italiana e della Violenza sulle Donne.

Lo scorso maggio, la scrittrice è stata ospite al 7° Congresso Nazionale della Polizia di Stato Coisp a Roma, dove incontra e omaggia il Ministro della Salute Lorenzin, il Ministro degli Interni Minniti e il Dott. Franco Gabrielli (Capo della Polizia di Stato Italiana). A giugno “IO RESTO COSI’” è stato inserito su Amazon in Giappone, Canada, Messico, Stati Uniti, Brasile, Australia e India.

Nel luglio di quest’anno, Debora Scalzo comunica a tutti i suoi fan che "IO RESTO COSI" diventerà presto un film diretto da Marco Pollini (candidato al David di Donatello 2018) e prodotto da Ahora Film. Inoltre, dall' 11 al 15 ottobre, il Libro sarà esposto alla Fiera del Libro Europea in Germania a Francoforte e dal prossimo novembre, la Scalzo farà parte del progetto etico CON IL SOLE SUL VISO, ideato e sostenuto dall’attrice e cantante Alma Manera.



Prossimi appuntamenti:

- 7 SETTEMBRE Laboratorio di Emozioni VERONA -Villa Buri; (Presentazione)

- 8 SETTEMBRE Ospite al Bordighera Book Festival; (FirmaCopie)

- 9 SETTEMBRE Ospite Fiera del Libro di Treviglio; (FirmaCopie)

- 29 SETTEMBRE Ospite Fiera del Libro di Napoli; (FirmaCopie)

- 30 SETTEMBRE Mondadori Bookstore di Catania; (Presentazione)



- 13 OTTOBRE Ospite al Caffè Letterario di Asti; (Presentazione)

- 20 OTTOBRE Mondadori Bookstore di Imola,

- 5 NOVEMBRE Mondadori Bookstore di Legnano; (FirmaCopie)

- 9 NOVEMBRE Ubik Cosenza; (Presentazione)

- 11 NOVEMBRE Ospite al Pisa Book Festival; (FirmaCopie)

- 18 NOVEMBRE Mondadori Bookstore di Sanremo; (FirmaCopie)

- 24 NOVEMBRE Ubik Schio Vicenza; (Presentazione)

- 2 DICEMBRE Mondadori Bookstore di Varazze; (FirmaCopie)

- 8 DICEMBRE Ospite alla Fiera del Libro di Roma; (FirmaCopie)

- 15 DICEMBRE Mondadori Bookstore di Pietrasanta; (FirmaCopie)