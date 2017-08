Debora Villa - Parabiago summer time

Sabato 19 Agosto 2017 Debora Villa a Parabiago!



PARABIAGO SUMMER TIME

Spettacoli GRATUITI di cabaret all'aperto con i comici di Zelig



L'evento si svolgerà in via Santa Maria nei pressi del parco di Villa Corvini, dove verrà allestito l'apposito palco.



L'evento è organizzato dal DUC - Distretto Urbano del Commercio - Città di Parabiago e dal Comune di Parabiago, Assessorati Commercio, Politiche Giovanili e Cultura,

in collaborazione con Istituto Musicale Radaelli, Controllo del Vicinato, Pro Loco Parabiago e Villa Corvini Parabiago



In caso di pioggia l'evento si svolgerà presso la Biblioteca civica di via Brisa.