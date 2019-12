Un pomeriggio per decorare l'albero di Natale con materiale riciclato

Domenica 15 dicembre, ìn occasione dell'arrivo del Natale, i bambini potranno portare una decorazione creata da loro, utilizzando esclusivamente materiali di riciclo. Tutte le decorazioni andranno ad addobbare il grande albero di Natale di via Benedetto Marcello. A tutti i partecipanti verrà poi offerta una cioccolata calda.

L'iniziativa

L'iniziativa è organizzata dall'"Associazione Benedetto Marcello" ed è nata per iniziativa di volonterosi residenti della via Benedetto Marcello. L'associazione opera da piú di 30 anni per rendere migliori le condizioni di vita dei suoi abitanti.

L'evento è gratuito.