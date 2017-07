"Deejay Ten": l'8 ottobre si corre a Milano

Domenica 8 ottobre torna Deejay Ten, la corsa organizzata da Radio Deejay che a Milano giunge alla tredicesima edizione.

Il percorso, in partenza da piazza Duomo alle ore 10, sarà di 10 o 5 km. La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica, su un tracciato chiuso al traffico.

Venerdì 6 (9-19) e sabato 7 ottobre (9-20) e domenica 8 (7-9) sarà possibile ritirare le pettorine e i gadget presso il villaggio allestito in piazza del Cannone. Per gli iscritti entro il 31 agosto (compreso) in regalo una pettorina con il proprio nome (come riportato sul modulo d'iscrizione).