Deejay Ten 2019: a Milano si corre

A Milano si corre, e in grande stile. Domenica 13 ottobre torna infatti la "Deejay Ten", con due percorsi diversi, da 10 km e da 5 km.

Si parte da piazza Duomo e si arriva in due mete diverse: l’Arena per la 10 km e l’Arco della Pace per la 5 km. La Deejay Ten, con Linus al via, è annunciata dall’apertura del Villaggio intrattenimenti a cura di Radio Deejay in piazza del Cannone.

Il Villaggio