"Deejay Time Reunion": il 19 gennaio al Fabrique

Deejay Time Reunion, l'evento che riunisce Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, arriva al Fabrique venerdì 19 gennaio.

In consolle i quattro deejay icona della dance anni '90, per rievocare lo show radiofonico che dal '92 al 2000 andava in onda innovando la radio italiana a colpi di party dance e hip hop. Si balla al ritmo di Pump Up the Jam,This is the Rhythm of the Night e altri leggendari brani del periodo.

L'esibizione è una delle poche date del tour che ha fatto seguito all'uscita del docu-film And The Heads Keep on moving, racconto della reunion dei quattro deejay.