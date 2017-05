"Deejay Tri": il 20 maggio all'Idroscalo gara di triathlon

Sabato 20 maggio all'Idroscalo si terrà Deejay Tri, prima edizione della gara di triathlon organizzata da Radio Deejay.

In programma due formule: Sprint (750m – 20km – 5km), in partenza alle 12:30; e Olimpico (1500m – 40km – 10km), in partenza alle 15. Per tutta la giornata poi è prevista animazione nel Deejay Village. Per maggiori info e iscrizioni: deejaytri.com.