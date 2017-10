Giovedì 5 ottobre degustazione di cannoli a Milano

Tutti coloro che amano il cannolo, una delle più note prelibatezze della Sicilia, certamente non perderanno un appuntamento "goloso" per giovedì 5 ottobre a Milano. "La Sicilia a portata di Ammu", questo il nome dell'iniziativa, promette degustazione di cannoli siciliani nel locale di corso di Porta Romana 44, tra Missori e Crocetta.

Dalle cinque del pomeriggio alle otto di sera, da Ammu, chiunque si presenti potrà degustare gratuitamente i cannoli creati dal catanese Stefano Massimino, che al nord ha iniziato vendendo cannoli a Expo, in uno stand di Cascina Triulza, e poi ha aperto tre locali in città: oltre a Porta Romana anche in corso Magenta e corso Garibaldi.

Gli ingredienti provengono dalla Sicilia, i cannoli vengono invece preparati freschi al momento. Il nome, Ammu, appunto, riprende proprio il verso che le mamme siciliane fanno nell'imboccare i propri figli, ma anche l'espressione "Ammuccamu" che indica il piacere di gustare qualcosa di unico e buonissimo.

Il 5 ottobre, oltre ai cannoli (in tutte le forme), sarà possibile degustare cassatine siciliane, arancini e accompagnare tutto con bevande. Previste anche card per chi parteciperà.