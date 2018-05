Degustazione di prodotti tipici belgi e proiezione del film "Il giovane Karl Marx": il 13 giugno all'Area Metropolis

Mercoledì 13 giugno, nell'ambito della rassegna Colori e sapori del cinema europeo, all'Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano (MI) verranno proposte una degustazione di piatti tipici belgi e la proiezione del film Il giovane Karl Marx (2017), di Raoul Peck.

La pellicola racconta la vita di Marx a partire dal decennio 1840-1850, periodo in cui il giovane teorico, insieme all'amico Friedrich Engels, dà vita a un movimento in grado di emancipare i lavoratori di tutto il mondo. Il Giovane Karl Marx, distribuito da Wanted in collaborazione con Valmyn, narra della nascita di un pensiero rivoluzionario, della passione politica e dell'ardore che contraddistinsero la vita di Karl Marx. A vestire i panni del giovane Marx è August Diehl, già conosciuto per i suoi ruoli in film quali Bastardi senza gloria e Salt.