"Il delinquente del Rock and Roll": il 16 agosto al MIC omaggio a Elvis Presley

Mercoledì 16 agosto 2017, in occasione dei quarant’anni dalla scomparsa di Elvis Presley, presso la Terrazza del Museo Interattivo del Cinema viene proiettato Il delinquente del Rock and Roll (1957), di Richard Thorpe.

Il re del rock'n'roll veste i panni del protagonista Vince Everett, un giovane molto sicuro di sé, che, appena uscito di prigione, avvia una clamorosa carriera come cantante. Ma il successo non dura per sempre...