Della forza della fragilita'

Quindici artisti contemporanei riuniti e solidali in un progetto sociale che vede

un significativo connubio tra Arte e Poesia.



L’iniziativa, organizzata da Fraternità e Amicizia Soc. Cooperativa Sociale Onlus, si svolgerà il 10 - 11- 12 dicembre presso la Fondazione Pasquinelli di Milano, luogo particolarmente dedicato all’Arte.

Ogni artista ha realizzato un particolare libro d'artista trasformando in un’opera d’Arte il volume di poesie “DELLA FORZA DELLA FRAGILITÀ”.

Il libro raccoglie i profili lirici di persone con disagio psichico e deficit intellettivo incontrate dall’autore, Marco Mancini, nella sua attività professionale di counselor e operatore sociale.



Artisti partecipanti: Filippo Borella, Claudia Canavesi, Francesca Candito, Angelo Caruso, Rafael Coronado, Giuseppe De Siati, Francesco Duranti, Laura Fiume, Paola Grot, Pino Lia, Valeria Manzi, Antonio Sammartano, Edi Sanna, Laura Dafne Tono, topylabrys.



Nella serata di chiusura dell’evento si svolgerà una singolare asta benefica dei 15 libri d’artista il cui ricavato

andrà interamente a sostenere i progetti di vita di persone con fragilità.

Il progetto prevede anche una mostra di 100 opere su carta (disegni, dipinti, collage, assemblage) dello stesso

formato del volume, realizzati dai partecipanti ai diversi laboratori artistici di Fraternità e Amicizia, supportati da undici operatori con formazione artistica.

Questi originali lavori potranno essere acquistati ad offerta libera ed inseriti nel libro per farne 100 copie “uniche”.



INAUGURAZIONE MOSTRA:

martedì 10 dicembre 2019 ore 17.00

Nel corso della serata verranno lette alcune poesie dal gruppo Letture Incrociate, Ecole d’Ognop

con l’accompagnamento musicale al pianoforte del Maestro Ani Martirosyan



APERTURA MOSTRA AL PUBBLICO:

mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre 2019

ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30



ASTA APERTA AL PUBBLICO:

giovedì 12 dicembre 2019 ore 21.00

Massimo Pongolini batte l’asta

con l’accompagnamento musicale al pianoforte del Maestro Ettore Borri



SEDE MOSTRA E ASTA:

Fondazione Pasquinelli

Corso Magenta 42, Milano

L’ingresso alla mostra e alle serate è libero



Per informazioni: Veronica Pozzi 335 5416048, Marco Mancini 328 6133147

Gabriella Rinaldi 331 2672908

www.fraternitaeamicizia.it, www.fondazionepasquinelli.org