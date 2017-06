Democomica, sorrisi e solidarietà per Emergency

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

I Democomica si esibiranno in uno spettacolo di teatro cabaret a favore di Emergency mercoledì 14 giugno, alle ore 21,30, al Bonaventura Music Club di via Zumbini, Milano. La serata, organizzata Gruppo Emergency Zona 6, vedrà la partecipazione di artisti quali Flavio Pirini, Silvia Conti, GIovanni Vasini e Fabio Gattuso, Robin Scheller ed Edoardo Mirabella, oltre ad altri ospiti a sorpresa. I fondi raccolti andranno a sostegno del Centro di Maternità ad Anabah in Afghanistan di Emergency. "Sarà una serata che abbinerà i sorrisi e la solidarietà - dichiara Antonio Arini, coordinatore del Gruppo Emergency Zona 6 - E in questo periodo c'è un particolare bisogno di mandare messaggi di pace in un mondo sempre più tormentato dalla violenza di ogni genere". L'ingresso è a offerta libera. Per informazioni e prenotazioni: 335.6334686 - 339.8475573 - 02.36556618 - E-mail: milano.zona6@volontari.emergency.it