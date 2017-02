I demoni nella New York degli anni '80 - Conferenza di Demetrio Paparoni Nella seconda metà del '900, più di un artista si è simbolicamente identificato con la figura del diavolo come atto di ribellione di chi è vessato in nome del bene. Non si tratta di vedere nel diavolo un personaggio positivo, ma di dare un valore simbolico alla sofferenza di chi, a causa della sua diversità, è stato additato come emissario di Satana. Per quanto abbia raffigurato raramente il diavolo, questo tema è determinante nella poetica di Jean Michel Basquiat, che nel grande dipinto Black Devil Head ha trasformato il volto del diavolo in una maschera africana, recuperando stilemi della cultura originaria degli afro- americani." (D. Paparoni, The Devil. Atlante illustrato del lato oscuro, Milano 2017, 24 ORE Cultura srl). Ingresso Libero. Necessaria la prenotazione al link: goo.gl/Qnzhok ----- Il 2017 si aprirà al MUDEC con un ricco programma d'incontri e proiezioni dedicato a Jean-Michel Basquiat. Realizzato dal Mudec con il supporto del Consolato generale USA di Milano e la collaborazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, gli incontri intendono approfondire i tratti caratteristici della figura di uno dei protagonisti della scena artistica americana e mondiale degli anni '80 e il contesto in cui visse. Quattro proiezioni e quattro incontri di approfondimento, programmati tra gennaio e febbraio 2017, racconteranno uno spaccato dell'affascinante panorama sociale e culturale della New York di quegli anni: un momento storico pieno di vitalità e sperimentazione ma anche attraversato da profonde contraddizioni e conflitti sociali. L'America di Basquiat, verrà raccontata tramite testimonianze dirette di chi ha conosciuto l'artista, la sua genialità e le sue fragilità, attraverso le sue passioni: la musica, la street art e la cultura underground. La mostra Jean-Michel Basquiat, al MUDEC dal 28 ottobre 2016 al 26 febbraio 2017, è curata da Jeffrey Deitch, amico dell'artista, critico, curatore ed ex direttore del MOCA di Los Angeles, da Gianni Mercurio, curatore e saggista, e promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura che ne è anche il produttore. L'esposizione presenta circa 140 lavori realizzati tra il 1980 e il 1987 e accosta opere di grandi dimensioni, disegni, foto, collaborazioni con l'amico Andy Warhol e una serie di piatti di ceramica nei quali, con ironia, Basquiat ritrae personaggi e artisti di ogni epoca: opere caratterizzate dall'uso di materiali poveri e da un segno grafico inconfondibile, pieno di rabbia, provenienti in larga parte della collezione di Yosef Mugrabi, a cui si aggiungono opere da altri prestatori privati. Info: goo.gl/tFVj4c