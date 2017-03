"Il denaro come bene pubblico"

Primo di una serie di appuntamenti di approfondimento e riflessione per chi vuole guardare oltre. Vedremo che cosa è stato il denaro nel corso della storia e metteremo in luce che cosa è diventato oggi e da chi dipende. Rifletteremo sulle istituzioni che gestiscono la moneta e sul fondamentale ruolo che le democrazie dovrebbero avere in tale gestione. Rifletteremo su che cosa dovrebbe diventare il denaro, per essere di aiuto a tutta la società.

