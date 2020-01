Dente legge Luciano De Crescenzo all'Apollo Club

Mercoledì 15 gennaio all'Apollo Club si terrà una serata con Dente che leggerà Luciano De Crescenzo. L'incontro si terrà all'interno della rassegna "We Reading". La stagione "We Reading"

Con l’inizio del 2020 riprende infatti la stagione milanese di "We Reading", che ha visto alternarsi palco del noto locale sui Navigli La Rappresentante di Lista, Tyler, Venerus e Lucio Corsi. Il prossimo 15 gennaio sarà il turno di Dente di raccontarsi attraverso le parole di un libro da lui selezionato. Il cantautore emiliano guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta de “Il Dubbio” uno dei saggi più famosi di Luciano de Crescenzo, scomparso la scorsa estate. Ripercorrendo le tre domande affrontate dallo scrittore napoletano quali "È il caso o il destino a governare il mondo?", "Cos'è il tempo?", "Cos'è lo spazio?” si cercherà di dar loro delle risposte. O più semplicemente si dubiterà anche di loro.

Dente

Giuseppe Peveri detto DENTE, nasce a Fidenza (PR) nel 1976. Poco più che adolescente, intraprende la sua avventura musicale come chitarrista dei Quic, passando per la band La Spina, con cui pubblica due album alla fine del secolo scorso, per poi intraprendere la carriera solista nel 2006. DENTE è uno dei più apprezzati cantautori italiani, un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso e affezionato riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati. Ad oggi ha pubblicato 6 album in studio, un Ep digitale e un libro. Ha collaborato con numerosissimi artisti del panorama italiano come Perturbazione, Arisa, Marco Mengoni, Le Luci della centrale Elettrica, Manuel Agnelli, Coez, Brunori s.a.s., Enrico Ruggeri e Selton per citarne solo alcuni.