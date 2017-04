L'8 giugno il Carroponte riapre con il concerto gratuito di Dente

Giovedì 8 giugno il Carroponte ospiterà il concerto di Dente.

Paragonato ad artisti come Lucio Battisti, Francesco De Gregori e Rino Gaetano, Dente, all'anagrafe Giuseppe Peveri, inizia la sua carriera come chitarrista dei Quic per poi diventare solista nel 2006 esordendo con il disco Anice in bocca. Seguono poi Non c'è due senza te (2007), L'amore non è bello (2009), Io tra di noi (2011), Almanacco del giorno prima (2014) e Canzoni a Metà (2016).

Con lo spettacolo gratuito dell'8 giugno il cantautore inaugurerà la stagione musicale del Carroponte.