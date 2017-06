"Dentro Caravaggio": dal 29 settembre al 28 gennaio a Palazzo Reale

Dentro Caravaggio, la mostra a cura di Rossella Voderet con diciotto tele di Michelangelo Merisi, verrà ospitata a Palazzo Reale dal 29 settembre 2017 al 28 gennaio 2018.

Ad aspettare il pubblico capolavori provenienti da prestigiosi musei di tutto il mondo, documenti sulla sua turbolenta vita e sulle sue opere, indagini diagnostiche con rivelazioni sulle tecniche esecutive utilizzate dal Maestro.

Tra le più prestigiose opere provenienti dall'estero: Sacra famiglia con San Giovannino (1604-1605), dal Metropolitan Museum of Art, New York; Salomé con la testa del Battista (1607 o 1610), dalla National Gallery, Londra; San Fransceso in estasi (1597) dal Wadsworth Atheneum of Art di Hartford; Marta e Maddalena (1598), dal Detroit Institute of Arts; San Giovanni Battista (1603) dal Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City; San Girolamo (1605-1606) dal Museo Montserrat, Barcellona.