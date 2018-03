"Dentro la sera": Pietro Galizzi in concerto. Special guest dj Mario Fargetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 25 marzo, alle 18, la Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus organizza presso CityZEN a Milano un evento speciale: “Dentro la sera”, con Pietro Galizzi, compositore e pianista, a favore della Casa N.P.H. a Kenskoff in Haiti. Nel corso del concerto Galizzi presenterà il suo album di brani inediti per pianoforte "Dentro la Sera", album prodotto da Mario Fargetta e pubblicato nel giugno 2017. La musica di Pietro può essere definita classica contemporanea con contaminazioni jazz, in particolare quando, come avverrà nella seconda parte della serata, al pianoforte di Pietro si aggiungono la voce di Michela Martelli (che vanta collaborazioni con Paolo Conte e Giorgio Gaslini) e il sax diStefano Solari (che ha al suo attivo un album inciso con il Saxensemble). Oltre a Michela e Stefano, con Pietro si esibiranno Lorenzo Frigerio alla chitarra,Elisabetta Fanzini al violino ed il percussionista Giovanni Merli. Un bel concerto e ancora di più: l'evento si aprirà con un aperitivo, con sottofondo musicale proposto da Mario Fargetta, storico dj, produttore discografico e regista radiofonico italiano che dopo il concerto sarà anche protagonista di uno speciale djset. Location di questa serata particolare sarà CityZEN, oasi di pace e benessere olistico nel centro di Milano, concepito e nato per sostenere i progetti della Fondazione in aiuto ai bambini in condizioni di disagio. Il pubblico si disporrà in modo informale attorno ai musicisti e sarà invitato prima del concerto, a un momento di meditazione con rilassanti note "dentro di te". Donazione minima: 40 €. Per info e prenotazioni: eventi@nph-italia.org, 02.54122917. Il ricavato della serata “Dentro la Sera” è a favore della ristrutturazione degli alloggi per i bambini della Casa NPH a Kenscoff. La Casa NPH Kay Ste. Hélene, Kenscoff, HAITI La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo e rappresenta in Italia N.P.H., Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione internazionale che dal 1954 opera in aiuto ai bambini orfani e abbandonati in America Latina. In Haiti, paese quarto mondo, ogni ora 2 bambini sotto i 5 anni muoiono per malnutrizione e malattie curabili, 1 bambino su 4 non va a scuola. NPH è in prima linea dal 1987 con 2 Case orfanotrofio (Kay Ste Hélène e Baby House Ste Anne), 3 ospedali (tra i quali il pediatrico St. Damien che assiste 80.000 bambini l’anno), 35 scuole di strada per 13.000 bambini, il centro produttivo e di formazione professionale Francisville – città dei mestieri, il progetto Fors Lakay che prevede la costruzione di case in mattoni per centinaia di famiglie che vivono in baracche nello slum di Cité Soleil. La Casa NPH Kay Ste Hélène a Kenscoff è la casa di oltre 400 bambini, orfani, abbandonati o in disperato bisogno. 300 bambini vi arrivano durante il giorno dalle povere aree circostanti, potendo così ricevere un pasto caldo e frequentare la scuola. Le casette ospitano i bambini e ragazzi suddivisi per sesso e fasce di età. L’arredamento delle camere è molto semplice: lettini a castello e armadietti comuni. E’ presente anche un ambulatorio di pronto soccorso, una scuola materna e una scuola primaria. Alcune casette sono inagibili e necessitano di urgenti interventi di ristrutturazione e manutenzione. Aiutaci, vai su www.nph-italia.org