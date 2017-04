Depurart lab gallery - Mostra d'arte con semina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Arte da mangiare mangiare Arte XIX Edizione Arte da mangiare mangiare Arte VI Edizione Orto d'Artista dalla Semina al Raccolto: LA SEMINA 9 novembre 2013 ore 11.00 "Semina d'Arte" presso DepurArt Lab Gallery, galleria-laboratorio d'Arte sperimentale di AmmA all'interno del Depuratore di Milano Nosedo (Milano, Via San Dionigi 90). Il gesto della Semina continua.. Sabato 9 novembre 2013, presso il Depuratore di Milano-Nosedo, si terrà la III Semina che aprirà ufficialmente la III Edizione di DepurArt Lab Gallery, la Galleria-Laboratorio sperimentale d'Arte di Arte da mangiare mangiare Arte situata proprio all'interno del Depuratore. Quale posto migliore di un luogo come il Depuratore delle acque e dell'antica Valle dei Monaci per accogliere un atto performativo corale per seminare Valori nell'attesa di un prossimo Raccolto? Quest'anno il gesto della Semina avverrà all'interno di tre grossi tubi, la prima parte di un'installazione destinata ad essere ampliata nel tempo e che è la protagonista degli Orti d'Arte delle Artiste Silvia Capiluppi, Dade (Daniela Dente) e Micaela Tornaghi. Il gesto della Semina, semplice ma allo stesso tempo profondo, viene inoltre reso ancora più forte ed evocativo grazie alla location stessa: un sodalizio vero e proprio tra Arte, Cultura e Natura. La Semina, atto simbolico, diventa punto di partenza per un arricchimento personale e collettivo. Fra i protagonisti dell'evento, le autorità e i lavoratori del Depuratore. Saranno presenti gli Artisti: Mario Borgese, Silvia Capiluppi, Carmine Caputo di Roccanova, Francesco Cucci, Dade (Daniela Dente), DAMSS, Daniela Gorla, Salvatore Fiori, Claudio Gasparini, Roberto Ghioni e Niccolò Pirri Ardizzone, Adelisa Lavi Giacconi, Pino Lia, Bledar Llupi, Pierluigi Meda, Maria Jana Pervan, Vito Romanazzi, Serena Rossi e Carlo Malandra, Arjan Shehaj, Alban Met-Hasani, Shapati Hodoj e Stefany Savino, Stefano Soddu, Studio Pace10 (Monica Scardecchia e Gianfranco Maggio), Mariella Tabacco, topylabrys, Micaela Tornaghi, Paola Zan, Laura Zeni. Si ringrazia l'azienda Centraltubi S.p.a. di Lunano (PU) per la fornitura dei tubi in PVC con i quali è stata realizzata la nostra installazione. Per informazioni: Arte da mangiare mangiare Arte Via Daverio 7 20122 Milano 02/54122521 info@artedamangiare.it www.artedamangiare.it www.depuratorenosedo.eu