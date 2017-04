“Il derby della Madonnina”, la storia di Milan-Inter sabato 8 aprile con Lodetti

"Il derby della Madonnina" (BookTime), libro che racconta storie, aneddoti, curiosità di oltre cento anni di Milan-Inter, sarà presentato sabato 8 aprile, alle ore 17, presso Seicentro (via Savona 99 - Milano), con l'organizzazione del Municipio 6. Il libro - che ha le prefazioni di Pierino Prati, Chicco Evani e Angelo Colombo per il Milan e del figlio di Giacinto Facchetti e del nipote di Giuseppe Meazza per l'Inter - sarà presentato dai tre autori: Alberto Figliolia, Davide Grassi e Mauro Raimondi. Ospiti speciali saranno per il Milan l'ex centrocampista Giovanni Lodetti, che ha vinto tutto con i rossoneri, e per l'Inter il poeta Maurizio Cucchi. Interverrà Federico Jaselli, nipote del campione nerazzurro Giuseppe Meazza (che pochi ricordano giocò anche in maglia rossonera) ed è stato invitato anche Evaristo Beccalossi, ex fantasista dell'Inter. In occasione dell'evento, a una settimana da Milan-Inter, si ripercorrerà la storia del derby italiano per eccellenza, il più giocato, il più prestigioso. Un lungo, intenso e vivace racconto, ricchissimo di aneddoti, interviste, personaggi: dai fratelli Cevenini all'immenso Meazza che segnò con entrambe le maglie, dai fuoriclasse come Nyers e il Gre-No-Li, Rivera e Mazzola, Matthaeus e van Basten, Zanetti e Baresi, a giocatori magari meno celebri ma che un'impronta, nella stracittadina, l'hanno lasciata: Smerzi, Bonizzoni, Cappellini, Belli, De Vecchi, Minaudo e tanti altri. Calcio, dunque, ma non solo. Poesia, musica, fatti di cronaca si inseriscono spesso e volentieri nei racconti, al pari delle vicende di una città fortunata a possedere il derby. Perché la stracittadina, oltre a essere emozione allo stato puro, è anche democrazia: una sorta di bipolarismo calcistico, l'esaltazione della dialettica, della libertà. Questo libro rappresenta un sincero, appassionato atto d'amore nei suoi confronti. "Scorrendo le pagine di questo libro ho visto non solo la storia del calcio di Milano, ma anche la storia della città - ha scritto Angelo Colombo, ex centrocampista del Milan di Sacchi - Le citazioni in dialetto milanese, il richiamo ai diversi campi di gioco sparsi qua e là nel reticolo delle vie, ma anche i soprannomi dei vari giocatori delle due squadre, oltre agli eventi che ne hanno sancito la divisione storica, mi hanno molto colpito e dovrebbero essere conosciuti da tutti i tifosi, soprattutto i più giovani".