"Derby Run": il 26 maggio torna la corsa di milanisti e interisti

Sabato 26 maggio in città torna Derby Run, l'evento sportivo che unisce i tifosi di Milan e Inter.

Milanisti e interisti correreranno fianco a fianco per 5 o 10 km, in un'iniziativa all'insegna dello sport e del fairplay. La partenza sarà alle ore 15 in via Lampugnano 80.

In programma nel corso della giornata: alle ore 11 apertura iscrizioni alla marcia e consegna kit gara agli iscritti online; alle ore 14 intrattenimento e ospiti a sorpresa; alle ore 14:30 riscaldamento; alle ore 15 inzio marcia; alle ore 16:30 premiazioni e regali; e alle ore 17 chiusura.