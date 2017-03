Designcircus: durante miart, la design+art edition

DesignCircus torna con un nuovo appuntamento nel cuore di Milano, combinando in un unico evento il meglio dell'arte e del design indipendente. Insignito del Patrocinio del Comune di Milano, e reduce dei successi delle precedenti otto edizioni (cui si aggiungono due Fuorisalone e la Selection dello scorso dicembre), la Design + Art Edition ha luogo ancora una volta nella splendida location dell'Atelier Corso Como 5. L'occasione è quella di MIART, la Fiera dell'Arte Moderna e Contemporanea che, anche quest'anno, porta a Milano i colori dell'arte. Sabato 1 (con apertura straordinaria no alle 24.00 e truck food nel cortile, per una pausa gastronomica prima o dopo lo shopping) e domenica 2 aprile, 21 tra designer e artisti - coordinati dal designer-scouter Stefano Epis e dalla PR Laura Alberti, oggi ancor più carichi di entusiasmo e di voglia di far emergere tutte quelle realtà che meritano attenzione per l'altissima qualità del loro lavoro - racconteranno al pubblico la loro idea dell'arte e del design. Dai ritratti che paiono fotogra e ai suggestivi esperimenti nati in camera oscura, dalle lampade fatte coi libri alle sedie disegnate con l'arte, oggetti d'uso quotidiano si vestono d'unicità. E poi gioielli, borse e accessori scultorei, realizzati a mano alla maniera d'una volta. Ma con le tecnologie d'oggi. Perché le sfumature dell'arte sono in nite, e noi intendiamo raccontarle tutte. E poi ci sono le novità, due e importantissime. Per la prima volta, DesignCircus si apre all'internazionalizzazione, con la partecipazione di tre creativi stranieri (Nicolas Boria e Anita Varry, francesi, e la tedesca Stephanie Schenck). E l'impegno sociale si veste di una nuova interpretazione. Una selezione di oggetti donati dai partecipanti all'evento sarà messa all'asta su www.charitystars.com, per sostenere i progetti della onlus Mani Tese. E per regalare a tutti la possibilità di un acquisto consapevole, capace di fare la differenza. Peccato non esserci!

