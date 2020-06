Designer e artigiani solidali per milanoaiuta: 70 artisti per un totale di oltre 100 prodotti d’arredo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sono settanta gli artisti, tra designer e artigiani da tutto il mondo, con oltre cento prodotti, che hanno aderito alla raccolta fondi online internazionale per la città di Milano, promossa da Delisart in collaborazione con Monomio Research. Dal 10 al 30 giugno, il ricavato dalla vendita di oggetti di design, opere e prodotti d’arredo, raccolto attraverso la piattaforma Delisart, sarà devoluto al fondo #MilanoAiuta attivato dalla Fondazione di Comunità Milano Onlus, che a Milano Città e nei 56 Comuni delle aree adiacenti, si occupa di potenziare i servizi di prossimità e assistenza domiciliare a favore di anziani soli, persone con disabilità e famiglie fragili. Sulla pagina web dell’iniziativa Design Charity Funding delisart.com sarà possibile visionare il catalogo online che racchiude la vasta gamma di oggetti di design destinati alla campagna, acquistare i prodotti e riceverli direttamente al proprio indirizzo (spese di spedizione incluse). Un contatore mostrerà l’andamento del venduto così da condividere quanto verrà devoluto da Delisart a #MilanoAiuta. Tutti i dettagli sulle modalità di funzionamento saranno pubblicati online. Il manifesto della campagna è “Isolation” di Massimo Colonna: una serie di illustrazioni realizzate dal fotografo e digital artist in tempo di lockdown e distanziamento sociale.

Gallery