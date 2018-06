"Destinazione divertimento": dal 19 giugno al 9 settembre al Museo della Scienza laboratori e mostre

Destinazione divertimento - Museoestate 2018 arriva al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia dal 19 giugno al 9 settembre con laboratori interattivi e mostre temporanee incluse nel biglietto di ingresso.

Bambini e adulti potranno visitare le mostre temporanee e prendere parte a diverse attività all'interno dei laboratori interattivi e a visite guidate al sottomarino Toti. Ogni settimana sarà dedicata a un tema diverso, come genetica, biotecnologie, energia e eambiente, matematica e alimentazione.

All'interno della Tinkering Zone, poi, sarà possibile creare robot, far volare oggetti di orme diverse e costruire percorsi acrobatici per le biglie. Tante iniziative, inoltre, quali Bolle di sapone, Ombre e pianeti e Matematica in equilibrio, si rivolgeranno ai bimbi dai 3 ai 6 anni. Ad arricchire la manifestazione anche i campus per bambini e la Cult Night del 5 luglio.

Il Museo rimarrà aperto anche a Ferragosto proponendo incontri e workshop per tutte le età. Per il programma completo: www.museoscienza.org.