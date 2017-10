I detenuti 'evadono' dal carcere e diventano attori per un giorno al Pirellone: lo spettacolo

Lasciano la loro vita da detenuti per calarsi in quella d'attori. Un momento di 'evasione' per i detenuti del carcere di Busto Arsizio che interpretano le commedie di Luigi Pirandello in una speciale "sera fuori di galera". L'appuntamento di giovedì, a ingresso libero con prenotazione, è all'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia.

Lo spettacolo, dal titolo Pirandello Remix, è liberamente tratto dalle commedie pirandelliane La Giara e La Patente ed è messo in scena da detenuti della Casa circondariale di Busto Arsizio, con la regia di Elisa Carnelli.

L'obiettivo è spiegare al pubblico come si allestisce uno spettacolo in carcere e soprattutto in che modo poi lo si porta in scena fuori dal carcere stesso. Alla serata parteciperà anche il presidente del Consiglio regionale lombardo, Raffaele Cattaneo. Già nel 2015 il grattacielo Pirelli aveva ospitato uno show per la pace nel mondo realizzato dai detenuti del carcere milanese di Opera.