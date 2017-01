Sold out per Devendra Banhart: il 3 aprile all'Auditorium di Milano

Il concerto di Devendra Banhart in programma il 3 aprile all'Auditorium di Milano ha registrato il tutto esaurito.

L'artista venezuelano-americano è iniziato a divenire noto al grande pubblico nel 2002 con la raccolta Oh Me Oh My... The Way the Day Goes By the Sun Is Setting Dogs Are Dreaming Lovesongs of the Chrstmas Spirit. Con all'attivo nove album e vantando prestigiose collaborazioni, quest'anno Banhart pubblica Ape in Pink Marble, un disco maturo fatto di seducenti atmosfere orientali, pezzi romantici e trasognati.