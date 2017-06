"Di a da in con su per tra fra - Shakespeare": il 16 giugno al Castello Sforzesco

Venerdì 16 giugno, nell'ambito di Estate Sforzesca, Di a da in con su per tra fra - Shakespeare, di Serena Sinigaglia, con Serena Sinigaglia, Arianna Scommegna, Mattia Fabris, andrà in scena nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

Come scrive la regista, lo spettacolo: "è la storia di un amore. Il mio amore per Shakespeare. Una storia irriverente e forse anche un po’ stupida, ma l’amore, si sa, è cieco. La storia di come io e Shakespeare ci siamo prima odiati e poi amati pazzamente".