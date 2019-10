Di persona è un altro - Spettacolo di germano lanzoni al teatro fontana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

DI PERSONA È UN ALTRO uno spettacolo improvvisato tra “delirio e Realtà” di e con GERMANO LANZONI 16 ottobre, ore 20,30 Teatro Fontana di Milano Milano, 10 ottobre 2019. Dopo il sold out invernale delle date meneghine del suo tour teatrale, Germano Lanzoni torna a teatro a Milano. Questa volta lo fa per una causa sociale ovvero sostenere i progetti di Fondazione L’Albero della Vita che da oltre 20 anni si occupa di tutela dei bambini più fragili. Germano Lanzoni, uno dei maggiori stand up comedian, comico e cabarettista, gioca, con raffinata maestria, come un funambolo in continuo equilibrio tra i toni alti della poesia e le battute grevi del giullare di razza, senza mai dimenticare la continuità con la mitica comicità milanese degli anni 60/70. In “Di Persona è un altro” si intravedono, tra le parole e le canzoni di Lanzoni, rimandi a Walter Valdi, Dario Fo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Paolo Rossi e al Derby Club tutto. La capacità interpretativa di Germano Lanzoni e l’ironia che porta in scena, oltre alla sua innata destrezza nell’improvvisazione, fanno di ogni serata un vero e proprio evento unico e irripetibile. Costo del biglietto: 25 euro Vendita: EventBrite a questo link Come arrivare METRO: M3/M5 Zara - M2/M5 Garibaldi TRAM: 2 - 4 - 7 - 33 BUS: 60 - 70 - 82 - 90 - 91 - 92 Con il Patrocinio del Comune di Milano. GERMANO LANZONI Attore, comico, speaker, autore, docente, formatore, consulente e produttore, cresciuto tra gli spazi off, teatri e locali di cabaret di Milano. Dal 2002 partecipa ai laboratori comici più significati di Milano di quegli anni. Nel 2004 debutta al Teatro Ciak con UN PUGNO DI COMICI CONTRO LA VIOLENZA con Andrea Pellizzari e Flavio Settegrani. Intanto diventa speaker ufficiale della A.C. Milan. Nel 2007 fonda con Rafael Didoni Democomica, progetto in cui si inseriscono i comici più alternativa della città di Milano (progetto poi diventato residente al Teatro Franco Parenti). Dal 2010 è attore del Terzo Segreto di Satira e da alcuni anni è l’attore principale del fenomeno social “Il Milanese Imbruttito”, ruolo che gli è valso la notorietà a livello nazionale trasformandolo nell'archetipo dell'imbruttito. Nel 2013 debutta con la regia di Debora Villa nello spettacolo (T)RECITAL - UNO SPETTACOLO DI DISCO scritto e interpretato insieme a Flavio Pirini e Rafael Didoni. Lavora come conduttore e speaker in numerosissimi eventi aziendali. Un “comunicatore contemporaneo” che pone particolare attenzione alla contaminazione dei linguaggi e sperimenta sul palco la potenzialità di una voce "importante". Ha lavorato con jazzisti, danzatori, sciamani, dj, artisti e circensi. Fondatore del progetto “Milano 5.0” Autore e attore insieme a Flavio Pirini Walter Leonardi Rafael Didoni Folco Orselli. Resident show allo Spirit de Milan (tutti i martedì) e Premiata trattoria Arlati (tutti i giovedì). Ha lavorato per network radiofonici come DJ, RDS e RADIO ITALIA consolidando l'entertainment da palco. L’ultimo progetto intrapreso HBE – Human Business Entertainment è un hub di professionisti della comunicazione che condividono la mission di mettere l’essere umano al centro, nel business come nell’intrattenimento, ampliando la visione di cultura della comicità applicata all’universo aziendale. Coach e insegnante di teatro comico lavora anche nelle scuole secondarie raccontando l’importanza della comicità nella comunicazione. Fondazione L’Albero della Vita è una Onlus e una ONG nata in Italia nel 1997 con l’obiettivo di promuovere azioni efficaci finalizzate ad assicurare benessere, proteggere e promuovere diritti, favorire lo sviluppo dei bambini, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. Ciò attraverso servizi per la tutela dei minori in condizioni di disagio, comunità di accoglienza, reti di famiglie affidatarie, servizi di sostegno alla maternità, sostegno a distanza di bambini nei Paesi in via di sviluppo e campagne di sensibilizzazione sul tema dei diritti dei minori in Italia e nel mondo. Fondazione L’Albero della Vita oggi opera in Italia, Europa, India, Bangladesh, Libia, Nepal, Perù, Kenya e Haiti attraverso staff propri e in partenariato con varie organizzazioni e istituzioni locali. Ufficio Stampa Fondazione L’Albero della Vita: Simona Denti 346 5044950 denti.fondazione@alberodellavita.org