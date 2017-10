Inizia giovedì 12 ottobre, presso CASA EMERGENCY (Via Santa Croce n°19, Milano), il ciclo di incontri ‘Dialoghi sulle migrazioni’.



Con i ‘Dialoghi sulle migrazioni’, EMERGENCY vuole offrire un punto di vista diverso e un’occasione di riflessione sul fenomeno delle migrazioni contemporanee.



Il primo incontro, dal titolo ‘Tutto quello che non vi hanno mai detto sull’immigrazione’, si terrà giovedì 12 ottobre, presso la ‘Sala Emergency’, dalle 18:30 alle 19:30, e consentirà ai partecipanti di dialogare con Stefano Allievi, Professore di Sociologia dell’Università di Padova.



Un’occasione per conoscere il fenomeno migratorio al di là della narrazione mediatica e degli stereotipi. Un momento per confrontarsi e dialogare con chi ricerca e analizza le dinamiche di questo processo.



Gli altri appuntamenti di ‘Dialoghi sulle migrazioni’:



• Giovedì 19 ottobre, dalle 18:30 alle 19:30, Marco Revelli, Professore di Scienza della Politica all’Università del Piemonte Orientale, ci parlerà di ‘Le migrazioni tra umano e disumano’.



• Giovedì 26 ottobre, dalle 18:30 alle 19:30, Luciano Canfora, Professore di Filologia greca e latina all’Università di Bari, ci parlerà di ‘L’Europa, la mancata accoglienza e i valori negati’.





Per partecipare ai ‘Dialoghi sulle migrazioni’ è necessario iscriversi ai singoli incontri mandando una mail all’indirizzo casa@emergency.it o chiamando lo 02.881881



L’accesso alla sala sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima.