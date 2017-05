Sabato 13 maggio alle ore 17 Edizioni Divinafollia presenta presso la Galleria MA-EC, Milan Art & Events Center, i 3 volumi di Smeralda Fagnani, Flavio Malaspina e Antonella Modaffari Bartoli. Ad introdurre gli scrittori, l'editore Silvia Denti. Smeralda Fagnani, nata a Messina, svolge la professione di docente. Due anni fa ha pubblicato la sua prima silloge. Il suo libro Non serve baciarti con il sale è una raccolta di poesie. Il tema sociale-esistenziale tiene il timone, così come l'introspezione, il bene, l'amore, i valori sani. Questa poesia si vivifica in un linguaggio espressivo raffinatissimo. Flavio Malaspina, abitante a Milano, appassionato di scrittura, ha pubblicato da poco con Divinafollia Edizioni La dispensa del ragno, una raccolta poetica. Finissime poesie innovative e nervosamente inquiete. Antonella Modaffari Bartoli, nata in Calabria, attualmente lavora a Varese. Inizia la carriera artistica come pittrice e in seguito si dedica alla scrittura, pubblicando sia poesie, sia favole. Sinfonie nel bosco fatato è un libro di favole, che è una sorta di alfabeto dell'esistenza in cui è insita la morale più bella, ovvero: siate capaci di amarvi gli uni con gli altri, di qualunque razza, specie o etnia siate. Durante la serata, sarà anche possibile visitare nella Galleria la mostra Simbiosi contemporanee, esposizione di artisti italiani e cinesi. L'evento Dialogo con l'autore è inserito nel circuito Il Maggio dei Libri. Coordinate evento: Titolo: Dialogo con l'autore. Presentazione dei libri di Smeralda Fagnani, Flavio Malaspina, Antonella Modaffari Bartoli. Organizzata da: Edizioni Divinafollia, Milan Art & Events Center. Sede: MA-EC - Milan Art & Events Center - Via Lupetta 3 (ang. Via Torino), Milano Data: sabato 13 maggio ore 17 Info pubblico: Tel. +39 02 39831335 - info.milanart@gmail.com Ingresso libero fino ad esaurimento posti