"Diari di viaggio in mostra": il 10 settembre al PAC, per bambini

In occasione dell'esposizione Africa. Raccontare un mondo, domenica 10 settembre al PAC verrà proposto l'incontro per bambini dai 6 ai 10 anni Diari di viaggio in mostra, per osservare come il tema del viaggio viene trattato da diversi artisti.

Un percorso guidato evidenzia come l'arte possa diventare lo strumento per raccontare la propria cultura e la propria quotidianità. I partecipanti impareranno a osservare le opere in mostra, i materiali di cui sono fatte e i loro significati, per poi creare il proprio personale diario di viaggio con immagini e parole.

Prenotazione obbligatoria: 339 5713185 (lun –ven dalle 10-12, 14-16), didattica.pac@gmail.com