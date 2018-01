Al diavolo l'eredita' - Teatro Sant'Andrea Milano

La compagnia degli Adolescenti del Teatro Sant'Andrea

presenta

AL DIAVOLO L'EREDITA' - COMMEDIA IN 3 ATTI

regia di Alessandro Zammuner

TRAMA

Chi di noi, almeno una volta nella vita, non ha mai desiderato diventare milionario? Certo, se ci capitasse una cospicua eredi-tà...E se, una volta arrivata, per ottenerla occorresse perdere la propria integrità mo-rale? Trasformarsi in delinquenti? Compiere azioni malvagie? Eccoci di fronte a un bel dilemma: un sogno agognato da una vita pare esigere un costo eccessivamente al-to! Forse conviene tenersi stretti certi valori e... "Al diavolo l'eredità!

Dubbio amletico da risolvere e risate a non finire per il nuovo spettacolo della

Compagnia Adolescenti del Teatro Sant'Andrea.

PERSONAGGI E INTERPRETI

TEODORO MARTINI, in arte Teddy Martin

Francesco Carabella

ROSA – Alice Bianchi

IGNAZIO – Matteo Giussani

EMERENZIANA – Laura Rossini

LUCIA FERRO (notaio) – Martina Ghilardi

ASSISTENTE NOTAIO – Luca Spizzico

IRINA SAINT-JUST– Valentina Consani

ELENA MAYER– Federica Gianelli

GISELLA – Chiara Baldi

GUALTIERO DE ROBERTIS– Federico Gangi

L’ESQUIMESE – Corrado Finardi

ARTEMIO – Lorenzo Baldoni

RICKY– Luca Galetta

JANE – Maria Grazia Yactayo

UNA SCENEGGIATRICE – Alice Carabella

IL DIAVOLO – Martina Ghilardi

CLOTILDE – Giulia Peroni

BERENICE – Giada Orsini

ORSOLA – Chiara Galetta

VANESSA – Martina Corsini



PREVENDITE:

Da SABATO 3 FEBBRAIO

Il sabato alle ore 17.30 alle ore 19.00

La domenica dalle ore 11.00 alle ore 12.15

presso la biglietteria del teatro in via Crema 22



Il martedì e giovedì

Dalle 17.00 alle 18.00

presso la segreteria OSA

In via Trebbia 15

