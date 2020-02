Dicotomie - Personale di Graziano Rey

Mostra di Graziano Rey | al Cuvèe Artexperience | di via Marco Polo 6 – Milano



Personale di Graziano Rey sabato 29 febbraio 2020 al Cuvèè Artexperience di via Marco Polo 6 Milano. Alle ore 18,00 inaugurazione della mostra “Le dicotomie” a cura di Francesca Battistini.

Graziano Rey, autore di sigle televisive Mediaset “Buona domenica, I ragazzi della 3° C, Ferragosto OK e per molti anni opinionista al Maurizio Costanzo, dopo un decennio dedicato alla musica ritorna alla pittura, partecipa nel 2017 al percorso della Biennale di Venezia e a mostre nazionali e internazionali.

La personale si concluderà il 27 marzo 2020.