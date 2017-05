In scena al Didstudio, alla fabbrica del Vapore, la compagnia Spaziodanza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Va in scena il 20 maggio alle 20.30, presso il DiDStudio alla Fabbrica del Vapore di Milano, nell'ambito del progetto DiDStudio2 - Fabbrica dal Vivo, la Compagnia Spaziodanza con la creazione Nella pancia di Tera. Nella pancia di Tera è una performance liberamente tratta da Communication, una partitura per coro e danzatrici composta nel 1970 dalla musicista olandese Tera De Marez Oyens (1932-1996). In 21 quadri la compositrice ha dato indicazioni grafiche da interpretare e realizzare tramite suono e movimento. La coreografia così dà spazio a suoni danzanti, corpi suonanti, espressione di più segni. A donne immerse in una vita che si esprime senza ostentazione nella sue sfaccettature di forza, ironia, frustrazione, profondità, complessità; tra relazioni preziose di sguardi e respiri. Senza narrazione, fili elastici si tendono e rilassano in contatti avvolgenti e fughe precipitose. Spaziodanza, sotto la direzione artistica di Momi Falchi, ha iniziato la propria attività negli anni Ottanta come compagnia di produzione, e successivamente si è aperta alla formazione e infine all'organizzazione di rassegne, festival e cantieri. Attualmente produce, organizza, diffonde la danza contemporanea a Cagliari e in Sardegna. La sua attività si caratterizza per l'interesse verso il linguaggio coreografico nella sua accezione specifica di ricerca e sperimentazione; e dal 1995 cura la rassegna Autunno Danza, giunta alla ventitreesima edizione. Nella Pancia di Tera Concept, coreografia, regia ed interpreti: Donatella Martina Cabras (danza), Alessandra Giura Longo (flauto), Francesca Massa (danza), Francesca Romana Motzo (clarinetto) Coordinamento creativo: Momi Falchi Musica: Tera De Marez Oyens Produzione: Spaziodanza BIGLIETTI Intero: 10€ Ridotto: 6€ Abbonamento 3 spettacoli al DiDstudio: 10,00€