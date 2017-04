Dieci ore di musica non-stop per la quarta edizione del “concerto in Barona”, un super concerto a base di soul, blues, reggae e funk per celebrare il primo maggio e la festa del lavoro

MILANO - Edizione numero quattro, dieci ore di musica non-stop e quattordici band coinvolte: sono questi i dati più significativi del "Concerto in Barona", l'appuntamento organizzato anche quest'anno dal Municipio 6 del Comune di Milano, in collaborazione con la cooperativa sociale Bonaventura e il Comitato Villaggio Barona, per celebrare il Primo Maggio e la Festa del lavoro. Come? A suon di musica blues, soul, reggae e funk, con alcune delle formazioni più interessanti della scena milanese e nazionale. Dove? In via Zumbini 6, nel quartiere Barona. L'ingresso, come sempre, sarà libero. I cancelli verranno aperti alle ore 12, mentre le band si esibiranno dalle 13 fino alle 23. Tra i partner dell'iniziativa figura anche l'impresa sociale La Cordata, che, come di consueto, metterà a disposizione lo spazio che ospiterà il grande palco all'aperto nell'anfiteatro di via Zumbini 6. La musica sarà, ovviamente, la grande protagonista. La line-up è composta dai seguenti gruppi: Cristina Giustini & Band, Lene Soul Band, Soul Mutation, Marquica, Feyzi, Gabriele Scaratti Band, Blue Cacao, The Vipers Trio, Tino Cappelletti e la Kappleman Joy Band, Mama's Anthem, Asseneutro Funky Band, Funky Town Musicians Community, Nonsolofunk e Open Mouth Blues Orchestra. A far da sfondo a questa iniziativa, oltre ai live non mancherannno tante proposte, a misura di grandi e bambini, per trascorrere una giornata all'insegna dello svago e del divertimento: ci saranno, infatti, il mercatino degli hobbisti e dell'usato, il mercato agricolo a filiera corta e la presentazione delle molte associazioni che svolgono la propria attività sul territorio, oltre a momenti d'intrattenimento per i più piccoli, laboratori creativi, mostre ed esposizioni di artigianato locale, punti di ristoro per pranzare (o cenare) e per degustare birre artigianali di qualità. Il pubblico potrà accedere dal carrabile di via Zumbini 6 (adiacente al Bonaventura Music Club) e dal parco comunale del Villaggio Barona. In caso di pioggia, i live si svolgeranno all'interno del Bonaventura Music Club. Il programma Ore 12: apertura dei cancelli e avvio della manifestazione (i punti di ristoro saranno in funzione per tutta la giornata); Ore 13: inizio del concerto; Ore 23: chiusura del concerto.