"Dieci piccoli indiani": dal 20 febbraio al 4 marzo al Teatro Carcano

Dieci piccoli indiani...e non rimase nessuno - di Agatha Christie, con Giulia Morgani, Tommaso Minniti, Caterina Misasi, Pietro Bontempo, Leonardo Sbragia, Mattia Sbragia, Ivana Monti, Luciano Virgilio, Alarico Salaroli, Carlo Simoni, regia di Ricard Reguant - andrà in scena al Teatro Carcano dal 20 febbraio al 4 marzo.

La pièce riprende il giallo cult della Christie: dieci sconosciuti si ritrovano sull'isola deserta dove qualcuno, per i più svariati motivi, li ha invitati. Qui iniziano ad essere vittime di morti tanto violente quanto misteriose, che procedono al ritmo di una filastrocca per bambini. Una vicenda piena di intrigo e suspence, che trova il suo punto più alto in un finale del tutto impensabile...