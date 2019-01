Diego Abatantuono incontra i fan: sabato 12 gennaio a Palazzo Morando

Sabato 12 gennaio presso Palazzo Morando l’attore Diego Abatantuono incontrerà il pubblico per raccontare la commedia milanese, all’interno della mostra "Milano e il cinema".

In un dialogo con il giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi, Abatantuono approfondirà il tema del cinema a Milano ed in particolare il magico ambiente del Derby Club e la nascita della commedia milanese tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80. L’evento rappresenterà un’occasione in più per vivere la storia di Milano da una prospettiva nuova.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.