Diet conference: incontro con Germano Lanzoni

DIET Conferce incontri a basso contenuto di noia

Il Liceo FAES incontra Germano Lanzoni



Incomincia la stagione 2019 delle Diet Conference: gli incontri a basso contenuto di noia organizzati dai liceali FAES. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 17 gennaio alle 18.00

Germano Lanzoni sarà il primo ospite degli studenti che lo intervisteranno nell’Aula Magna del Liceo Città Studi FAES di via Fossati.

Germano Lanzoni, attore comico, cantautore, speaker, milanese DOC conosciuto dal pubblico del web anche per le pillole de “Il Milanese imbruttito” dove veste i panni dell’uomo meneghino nelle tipiche situazioni di tutti i giorni.

Un comunicatore contemporaneo, è forse la definizione più azzeccata per questo uomo di spettacolo, l'ironia e il ritmo sono indubbiamente il suo linguaggio preferito.

Una Diet Conference senza noia!





Giovedì 17 gennaio ore 18

Licei FAES Città Studi

Via Fossati, 2 Milano

MM Piola