"Digital Design Days 2017": al 1° al 3 giugno alla Fabbrica del Vapore

Dal 1° al 3 giugno alla Fabbrica del Vapore Digital Design Days, la tre giorni di conferenze, laboratori, installazioni e incontri.

Relatori professionisti, per la prima volta in Italia, celebrano la creatività del design digitale insieme ai migliori designer italiani e a pensatori innovativi. Per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del futuro. Biglietti: www.eventbrite.it.