Milano Digital Week 2020, in arrivo 400 eventi online e gratuiti

La Milano Digital Week torna in una nuova edizione interamente virtuale: dal 25 al 30 maggio, infatti, saranno più di 400 gli eventi e gli incontri on-line dedicati al tema dell'innovazione, con un focus particolare sulla città trasformata. Numerose le sedi - tra cui musei e altri luoghi simbolo della città - che ospiteranno dirette live (non aperte al pubblico) per un grande evento interattivo.

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si propone come il punto di riferimento di tutta l’innovazione digitale: dalla produzione manifatturiera al design, dalla multimedialità all’advertising e, naturalmente, allo smartworking. Tra i numerosi temi affrontati: lavoro, salute, economia e media, in una sei giorni di partecipazione attiva, gratuita, rigorosamente online.

Gli organizzatori

La MDW è organizzata da Comune di Milano, Cariplo Factory, IAB Italia (pubblicità digitale). Oltre a incontri fra giovani talenti creati creativi, il programma prevede anche Lectio Magistralis di docenti, CEO e innovatori digitali.

Il programma

L'intero programma della settimana sarà disponibile a breve sul sito dedicato.