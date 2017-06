Dinosaur Jr in concerto: il 10 luglio al Carroponte

Lunedì 10 luglio i Dinosaur Jr suoneranno in concerto al Carroponte.

Padri dell’indie rock americano, ispiratori della scena alternativa anni ‘90, amati da Nirvana e Sonic Youth, arrivano in Italia nella formazione originale con il loro nuovo disco Give A Glimpse Of What Yer Not.

Ispiratisi all’estetica del punk minimale, amatoriale e irriverente, i Dinosaur riuscirono a combinare elementi dell’hardcore e del punk con tratti di classic rock, dando così vita ad un sound originale e innovativo, sguaiato e rumoroso, basato su un uso estensivo del feedback e della distorsione e sugli assoli melodici della chitarra. Dietro quegli strati di rumore tuttavia, si nascondevano canzoni malinconiche, in perfetta sintonia con il sentire della loro generazione.