"Dinosauri. Giganti dall'Argentina": dal 22 marzo al 9 luglio al Mudec

Dal 22 marzo al 9 luglio il Mudec ospiterà Dinosauri. Giganti dall'Argentina, una mostra scientifica con reperti provenienti dallo stato sudamericano, particolarmente ricco a livello paleontologico.

In esposizione 150 milioni di anni di storia naturale raccontati attraverso fossili autentici e copie accurate, per illustrare il percorso evolutivo dei dinosauri in toto, dal Triassico fino all'estinzione, passando per il Giurassico -con un aumento nelle varietà di esemplari, lo sviluppo di grandi predatori e di dinosauri coperti di piume, forse in grado di spiccare il volo- e il Cretaceo -che accanto alla diffusione delle piante da fiore vide il massimo livello di biodiversità dei dinosauri.

I cosiddetti "giganti", dinosauri dalle dimensioni maestose che si svilupparano durante il Cretaceo, sono anch'essi in mostra con riproduzioni in scala uno a uno. I visitatori potranno ammirare l'Argentinosaurus huinculensis, che con i suoi 38 metri di lunghezza era l'erbivoro più grande al mondo, e il Giganotosaurus carolinii, che con 13 metri per 10 tonnellate costituiva il carnivoro più imponente, superando anche il celebre Tyrannosaurus rex.