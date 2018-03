"Dio Pluto": dal 14 al 25 marzo al Teatro Carcano

Dio Pluto - da Pluto di Aristofane, scritto e diretto da Jurij Ferrini, con Jurij Ferrini, Francesco Gargiulo, Federico Palumeri, Andrea Peròn e Rebecca Rossetti - sarà in scena al Teatro Carcano dal 14 al 25 marzo 2018.

L’ateniese Cremilo e il suo tuttofare Carione si adoperano per guarire Pluto, dio della ricchezza, nella convinzione che la sua cecità sia la ragione per la disomogena distribuzione della ricchezza tra gli uomini. Quando il dio viene guarito ci sono conseguenze impensabili per il genere umano...

Nel copione di Ferrini, la satira artistofanea viene trasposta nella nostra società, che - esattamente come quella di 2400 anni fa - idolatra il denaro. Ne risulta "una commedia graffiante, grottesca e irriverente, per divertire e schiaffeggiare ogni perbenismo e prendersi gioco di ogni potere costituito, divino o terreno", come scrivono gli organizzatori.