Dire Straits legacy in concerto per Telethon al teatro degli Arcimboldi

La città di Milano diventa protagonista di un evento speciale all'insegna della musica e della solidarietà: Domenica 28 maggio al Teatro Arcimboldi i miti del rock DSL Dire Straits Legacy si esibiscono in concerto per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Il concerto fa parte di una serie di appuntamenti che quest'anno vedono la band protagonista con un tour internazionale che ha toccato anche il Brasile. La serata vedrà anche la partecipazione straordinaria di Maurizio Colombi. L'evento è sostenibile al cento per cento grazie al finanziamento di Sea - Aeroporti di Milano, Associazione Noisea e Tempor Spa. Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto alla Fondazione Telethon I biglietti sono in vendita attraverso il circuito: www.ticketone.it La pagina ufficiale è: http://www.telethon.it/dsl I DSL Dire Straits Legacy sono la concept band che vede riuniti gli ex componenti dei Dire Straits, Alan Clark (tastiere), Danny Cummings (percussioni), Mel Collins (sax) e Phil Palmer (chitarra), insieme ad altri grandi musicisti come: Steve Ferrone, in quest'occasione sostituito da Andrew Tracey (batteria), Mickey Feat (bass), Marco Caviglia (voce e chitarra) e Primiano Dibiase (tastiere) e nascono dall'amore e passione per la musica dei Dire Straits, rock band britannica formatasi nel 1977. La loro idea è quella di portare la musica della celebre band a tutti gli appassionati che a lungo hanno atteso di poter riascoltare dal vivo certi brani storici. Sono un progetto in continua evoluzione e, lontani dal cliché della réunion o della tribute band, mantengono viva nei loro concerti la memoria di sonorità storiche e di brani unici ed indimenticabili come: "Romeo and Juliet", "Sultans of Swing", "Money for Nothing", " Tunnel of Love", "Walk of life" e anche brani più di "nicchia" come "When it comes to You", "You and Your Friend", "On Every Street", dal primo disco "Wild West End" e tanti altri successi. La band, gestita dall'agenzia We4Show - a new concept for the show (management della band in tutto il mondo), in seguito ad un incontro con i vertici Telethon, ha aderito con entusiasmo al progetto. "Siamo felici di partecipare a quest'iniziativa per sostenere la ricerca" afferma Phil Palmer "e speriamo lo farete in tanti. Da parte DSL, porteremo la nostra abituale energia e la grande passione per la musica che ci ha visto protagonisti per tanti anni, regalandoci grandi emozioni e momenti indimenticabili". Fondazione Telethon è una delle principali charity biomediche italiane, nata nel 1990 con la missione di arrivare alla cura delle malattie genetiche rare grazie a una ricerca scientifica di eccellenza. Attraverso un metodo unico nel panorama italiano, segue l'intera "filiera della ricerca" occupandosi della raccolta fondi, della selezione e del finanziamento dei progetti e dell'attività stessa di ricerca portata avanti nei centri e nei laboratori della Fondazione. Dalla sua nascita ha investito in ricerca oltre 475 milioni di euro, ha finanziato oltre 2.600 progetti con quasi 1.600 ricercatori coinvolti e più di 540 malattie studiate. Proprio a Milano, presso l'istituto di ricerca "Tiget" di Telethon, è stata resa disponibile ai pazienti la prima terapia genica con cellule staminali al mondo, destinata al trattamento dell'ADA-SCID, una grave immunodeficienza che compromette le difese dell'organismo fin dalla nascita. Fondazione Telethon è attiva per tutto l'anno nel capoluogo lombardo anche nell'organizzazione di eventi di raccolta fondi e comunicazione, con lo scopo di far conoscere sempre di più ai cittadini la propria missione. - spiega Luca Battocchio, Area Manager Lombardia di Fondazione Telethon - Grazie al sostegno economico delle aziende partner e alla disponibilità di artisti di rilievo del panorama dello spettacolo italiano e mondiale, Milano sarà sempre di più la città degli eventi Telethon, garanzia di qualità e sostenibilità. L'evento è organizzato da Associazione NoiSea, SEA e Tempor SpA con il patrocinio del Comune di Milano e Fitel, e sostenuto da: We4show, Ristorante Terraferma, Ticketone, Insport