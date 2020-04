Le dirette streaming di God Save The Food dedicate a vino e astrologia

God Save the Food organizza una serie di dirette Instagram proposto da God Save The Food per allietare le giornate di lockdown. Tra vino, astrologia e make-up artist, di seguito il programma dei prossimi incontri.

Il programma

"Vino e astrologia: dimmi di che segno sei e ti dirò cosa bere": la diretta che vede protagonisti l'astrologo Massimo Giannone e la Wine Educator Cristina Mercuri è in programma per giovedì 23 alle ore 17:30 . Massimo fornirà indicazioni astrologiche su questo momento particolare, passando in rassegna i dodici segni zodiacali ed enfatizzandone emozioni e caratteristiche. A seconda di ciascuna personalità, Cristina ci guiderà nella scelta del vino giusto.



A seguire, giovedì 30 alle ore 17:30 sarà la volta di "Sognare con Rosalba", una piacevole chiacchierata con la frizzante cantafiorista di Potafiori, Rosalba Piccinni, per sognare insieme a lei trasportati dalla sua eclettica personalità.

Sabato 9 maggio alle ore 11 ci prepareremo al graduale ritorno alla socialità insieme al make-up artist Rajan Tolomei e alla stilista Olivia Ghezzi Perego, che ci sveleranno tutti i segreti per dare un tocco glam al nostro look.

Tutte e dirette saranno disponibili sulla pagina Instagram di God Save The Food.