"Dirty Dancing - Balli proibiti": il 3 febbraio al Bellezza

Venerdì 3 febbraio il Circolo Arci Bellezza ospiterà Dirty Dancing - Balli proibiti, una serata che si ispira al sogno americato iniziato negli anni '70.

In scaletta i brani più famosi del film come She's like the wind, Some kind of wonderful, Be my baby e The time of my life. L'invito degli organizzatori è quello di scatenarsi sulle celebri note per ricordare che "nessuno può mettere Baby in un angolo".