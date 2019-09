Donne e lavoro: discriminazione o differenza? Una discussione psicoanalitica

Esporremo e discuteremo i miglioramenti e i peggioramenti per la vita delle donne nel mondo del lavoro dall’inizio del secolo scorso ad oggi, sul piano economico, di riconoscimento professionale, di carriera, di rispetto sessuale. L’analisi dei pregiudizi sottesi alla discriminazione e alle sue forme sarà sviluppata in chiave psicoanalitica.

L'appuntamento è per il 28 settembre 2019, alle ore 10.30, presso la sede dell'associazione Alia in via Stoppani a Milano.