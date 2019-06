Milano, ecco il corso gratuito per "Creare i draghi di Game of Thrones"

Un corso per imparare a ricreare i draghi di Game of Thrones. È il seminario che si svolgerà lunedì 24 giugno al Campus Talent Garden Calabiana di Milano dove salirà in cattedra Jonathan Symmonds, capo animatore di Pixomondo per Game of Thrones.

Il "lead animator" condividerà i suoi segreti nella produzione, creazione e animazione dei draghi di Game of Thrones: si verrà a conoscenza dei segreti dell’animazione digitale del Trono di Spade, esplorando il processo di creazione di modelli interattivi multistrato e approfondendo dettagli su ombreggiatura, anatomia e effetti di luce reattiva.

L'appuntamento è gratuito e si svolgerà a partire dalle 19, ma bisogna registrarsi tramite eventbrite.