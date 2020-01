Disney on Ice: la favola di Frozen in un emozionante spettacolo sul ghiaccio

Dal 23 al 26 gennaio al Mediolanum Forum arriva la magia dello spettacolo sul ghiaccio di Frozen – Il Regno di Ghiaccio, uno dei film Disney più amati e premiati di tutti i tempi.

La trama

Anna è una ragazza buona e generosa che decide di intraprendere un viaggio alla ricerca della sorella Elsa, che vuole rimanere nascosta finché non riuscirà a usare liberamente tutti i suoi poteri. Insieme a Kristoff, alla sua fida renna Sven, al simpatico pupazzo di neve Olaf e ai magici troll, Anna verrà accompagnata lungo il percorso che la porterà a vincere le sue paure.

Lo spettacolo sul ghiaccio

Per la prima volta sul ghiaccio in versione integrale in un nuovo show, il film sarà narrato dal vivo grazie a questa nuova produzione, che coglie alla perfezione le appassionanti dinamiche fra le due sorelle Anna ed Elsa. Il pubblico sarà coinvolto al ritmo di brani musicali entusiasmanti come “All’alba sorgerò” “Facciamo Un Pupazzo Insieme” e “Un Problemino Da Sistemare”. Uno spettacolo emozionante, adatto sia ad adulti che a bambini.

Biglietti

I biglietti dello spettacolo al Mediolanum Forum di Assago sono disponibli on-line.